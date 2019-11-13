Скаут «Локомотива» Лосюк: «Постараемся сохранить Жоау Мариу»

Скаут «Локомотива» Андрей Лосюк выразил надежду, что клубу удастся сохранить полузащитника Жоау Мариу. Железнодорожники арендовали хавбека у «Интера» в этом сезоне, на его счету 8 игр, 1 гол и 3 передачи в чемпионате России, а также 4 матча и 1 передача в Лиге чемпионов.

— Он хорошо выглядит. Он делает отличную работу, и мы рады за него. Мы не знаем, сможем ли сохранить его, но попытаемся, — цитирует Лосюка сайт журалиста Джанлуки Ди Марцио.