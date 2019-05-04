СКА в своем официальном Твиттере поздравил "Зенит" с досрочным чемпионством в российской премьер-лиге.

– Наши поздравления, "Зенит", – написано в Твиттере СКА.

"Арсенал" обыграл "Локомотив" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России и набрал 42 очка. "Локомотив", в активе которого 49 очков, остался на второй строчке.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России. Отрыв петербуржцев составляет 9 очков за три тура до конца, но по личным встречам команда Сергея Семака в любом случае опередит железнодорожников.

"Локомотив" проиграл "Арсеналу". "Зенит" досрочно стал чемпионом России