Силкин считает назначение Гусева «очередным авансом»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера бело-голубых до конца сезона-2025/26.

«Это назначение — очередной аванс в адрес Ролана Гусева. Но решение все-таки правильное, так как он воспитанник «Динамо». Главное, чтобы игроки поверили в него как в главного тренера», — сказал Силкин «СЭ».

23 декабря «Динамо» утвердило Гусева главным тренером команды до конца сезона.

48-летний специалист, который является воспитанником «Динамо», работает в тренерском штабе клуба с лета 2023 года. Он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых в конце прошлого сезона, а также с ноября этого года после ухода Валерия Карпина.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 после 18 туров.

Руслан Ботвенко