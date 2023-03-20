Силкин: «Тюкавину не нужно менять команду, он — будущее «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 20-го тура с «Уралом» (1:0).

В этой встрече Тюкавин забил победный гол в ворота «Урала».

«Я ранее говорил: Тюкавину нужно много работать и терпеть. Сейчас мы видим, что он своей игрой приносит пользу команде. Костя сто процентов в своей команде, партнеры здорово чувствуют его. Тюкавину не нужно менять команду, он — будущее «Динамо». Главное, чтобы сейчас Костя продолжал забивать и помогать «Динамо» в решении задач. Сейчас здорово за ним наблюдать. Конкуренция со Смоловым идет Тюкавину на пользу», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

На данный момент «Динамо» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.