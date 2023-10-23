Силкин считает, что Чалов еще может поиграть в Европе

Известный российский тренер Сергей Силкин поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Федора Чалова в этом сезоне.

«Чалов — отличный нападающий, у него много хороших качеств. Он здорово играет внизу, умеет грамотно открываться. Если он продолжит так дальше, то обязательно поиграет еще в Европе. Рано или поздно это случится. У него все для этого есть. Федор — очень полезный игрок», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

25-летний нападающий выступает за ЦСКА с января 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу.