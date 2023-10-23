Трошечкин считает, что его шансы на попадание в сборную близки к нулю

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением о возможности дебютировать за сборную России.

«Хочу ли я сыграть за сборную в товарищеских матчах? Конечно. Я ни разу не слушал гимн России с поля в форме национальной команды. Даже на детском уровне. Безусловно, хотелось бы сыграть за нашу сборную, ощутить эти эмоции. Но сейчас, думаю, мои шансы близки к нулю. Я был в «Ростове», работал там с Карпиным, не подошел ему. Думаю, про меня он знает чуть-чуть больше, чем про других кандидатов. Пока Карпин в сборной, дорога туда закрыта? Нет. Если забью 15 мячей, то меня, наверное, вызовут. Но надо забить 15 мячей. Так что крест на игре за сборную России не ставлю, надо забить как минимум 15 мячей», — приводит слова Трошечкина «РБ Спорт».

27-летний полузащитник выступает за «Пари НН» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.