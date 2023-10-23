Губерниев считает, что Вендел может покинуть «Зенит» зимой

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил состояние полузащитника «Зенита» Вендела и порассуждал о его возможном уходе в зимнее трансферное окно.

«Талант у человека огромный. Он сейчас тренируется, набирает, играет. Думаю, он прибавит еще. А если он прибавит еще, значит, еще прибавит и «Зенит». Но опять же, покажет время. Может ли он уйти в зимнее трансфертное окно? Если он уйдет, я не удивлюсь. С учетом всех обстоятельств, которые сейчас волнуют иностранцев в нашей стране. Сможет ли его удержать финансовая сторона? Сейчас время такое, что деньги для многих и во многом уже не первое и даже не второе», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

26-летний бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.