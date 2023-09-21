Масалитин: «Динамо» в этот раз может накидать «Спартаку», Тюкавин или Смолов сделают хет-трик»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился мыслями в преддверии матча красно-белых с «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«В какой линии «Динамо» сильнее «Спартака»? И те, и те в обороне слабенькие, в атаке у обоих потенциал большой, команды более или менее равные. Наверное, в полузащите преимущество у «Динамо», у них работает и разрушение, и созидание. Небольшая разница, но «Динамо» в средней линии посильнее. В прошлом очном матче «Спартак» им накидал, может быть, в этот раз «Динамо» им накидает. Почему нет? Выйдет Тюкавин или Смолов и забьют хет-трик», — цитирует Масалитина Legalbet.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.