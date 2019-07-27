"Сила "Динамо" – в единстве игроков и болельщиков". Шунин - о победе над "Уралом"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин опубликовал новую фотографию в Instagram. 32-летний футболист поблагодарил фанатов за поддержку в матче 3-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0).

"Сила "Динамо" – в единстве игроков и болельщиков. Так было всегда. Согласны?

Мы были вместе в Премьер-Лиге и ФНЛ, после побед и поражений. Так и должно быть, потому что мы – одна семья. Этот сезон не будет простым – новая команда только строится. Но никто в "Динамо" не будет играть равнодушно или не в полную силу.

Заряд с болельщиками "Лишь в одну команду мы верим…" – это наша традиция. Помните подобные заряды у других клубов? Я – нет. Эта традиция наша, Динамовская. Дань уважения друг к другу после каждого матча. И я уверен, что сейчас никто из нас не хочет о ней забывать.

Впереди важные и непростые матчи. Все, что сейчас нужно – это пожать друг другу руки и готовиться к битве со "Спартаком", – написал Шунин в Instagram.

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