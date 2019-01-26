Сигурдссон пропускает тренировку ЦСКА из-за пищевой токсикоинфекции

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон пропускает первый день второго сбора команды из-за пищевой токсикоинфекции, информирует пресс-служба клуба.

Напомним, что армейцы после нескольких выходных дней в субботу, 26 января, отправились на второй учебно-тренировочный сбор в Испанию. Он также пройдет Кампоаморе с 26 января по 7 февраля. На первом сборе ЦСКА обыграл "Мольде" (2:1) и "Вентспилс" (5:0).

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