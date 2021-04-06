Сигурдссон пожелал Магнуссону скорейшего выздоровления

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон пожелал скорейшего выздоровления защитнику команды Хердуру Магнуссону.

«Ты вернешь сильнее, чем был. Скорейшего выздоровления. Мы ждем тебя на поле», — написал Сигурдссон в Instagram.

В матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1) защитник ЦСКА Хердур Магнуссон получил травму: разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В ближайшее время футболисту предстоит операция.

В нынешнем сезоне Магнуссон провел за ЦСКА 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.