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Сигурдссон пожелал Магнуссону скорейшего выздоровления

20:26
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон пожелал скорейшего выздоровления защитнику команды Хердуру Магнуссону.

«Ты вернешь сильнее, чем был. Скорейшего выздоровления. Мы ждем тебя на поле», — написал Сигурдссон в Instagram.

Публикация от Arno`r Sigur?sson (@arnor.sigurdsson)

В матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1) защитник ЦСКА Хердур Магнуссон получил травму: разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В ближайшее время футболисту предстоит операция.

В нынешнем сезоне Магнуссон провел за ЦСКА 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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