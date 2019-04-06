Сигурдссон открыл счет в матче "Спартак" – ЦСКА

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон забил гол на 46-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "Спартака".

В штрафной "Спартака" произошла неразбериха – сначала один из игроков красно-синих попал в штангу, затем на добивании сыграл форвард Федор Чалов, который попал в перекладину. Мяч отскочил к хавбеку Николе Влашичу​, а тот отдал пяткой пас, и Сигурдссон открыл счет.

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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