Шюррле рассказал, что общего у "Спартака" и дортмундской "Боруссии"

Новичок "Спартака", полузащитник Андре Шюррле после матча 4-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0) поделился впечатлениями о России.

– Великолепная атмосфера, – начал Шюррле. – Жаль, что у нас удалили игрока, конечно. Но впечатления отличные.

– Сколько вам нужно времени, чтобы быть готовым на сто процентов?

– Нужно немного времени. Вчера у меня была первая тренировка. Сегодня первая игра за три месяца. Но психологически я готов.

– Что говорили партнеры по ходу матча?

– Хотел помогать им, поддерживать. Нужно вставать и работать дальше, даже если что-то идет не так.

– Как оцените эпизод с удалением?

– Не знаю точно, что произошло. Понсе хотел играть в мяч. Могли дать желтую, дали красную.

– Георгий Джикия сказал, что кто-то из футболистов, когда вы вошли в раздевалку, сказал: "Играл за Шюррле на приставке, а теперь он со мной в одной команде". Вы за кого из футболистов "Спартака" играли в киберфутболе?

– Играл за Лэмпарда, Баллака, Терри. А потом стал их одноклубником. Непередаваемое ощущение. А сейчас счастлив находиться здесь, хочу помочь команде.

– Ожидали, что будете играть сегодня?

– Говорил с тренером вчера. Сказал, что могу сыграть 15-20 минут. А потом он переспросил, готов ли выйти на второй тайм. Вот я и вышел на поле.

– Из сборной не писали?

– Мой хороший друг Марио Гетце, многие другие ребята. Написали, что Москва – классный город.

– Что общего у "Спартака" и "Боруссии"?

– Ментальность болельщиков. Гонят все девяносто минут. Они хотят видеть бой. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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