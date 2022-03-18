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Сегодня, 13:06

Шведский защитник «Химок» Дагерстоль вернулся в «Норрчепинг»

Роман Шишов
Корреспондент
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Шведский защитник «Химок» Филип Дагерстоль перешел в «Норрчепинг», в котором будет выступать до конца сезона, информирует пресс-служба клуба.

Ранее футболист покинул расположение подмосковного клуба и уехал на родину. В «Норрчепинг» 25-летний Дагерстоль выступал всю карьеру. В «Химках» он играл с сезона-2020/21.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам из РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.

«Химки» занимают последнее, 16-е место, в РПЛ.

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