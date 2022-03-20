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Шварц оценил судейство в матче «Динамо» с «Ростовом»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о судействе в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Сегодня мы играли неточно. Был невынужденный брак. Нам не хватало точности в передачах.

Как оцениваю судейство? Я не хотел бы открыто давать оценку судейству. Момент с 11-метровым я еще не видел.

Бело-голубые сравняли счет на 90-й минуте — с пенальти гол забил Федор Смолов. «Динамо» осталось на второй строчке с 43 очками.

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