Шварц рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от жизни в Москве.

«У меня прекрасный водитель, который всегда старается объехать пробки. Я очень впечатлен Москвой. Когда у нас есть выходные, мы с удовольствием выезжаем в город с тренерским штабом. Мне очень нравится культура, я впечатлен Красной площадью. В этом городе чувствуется особая энергия. Помимо всего прочего, я вижу, насколько Москва чистый город, это очень бросается в глаза. Если бы мне два года назад сказали, что я окажусь в Москве, я бы вряд ли поверил, но сейчас я здесь и этому благодарен.

Я уже учу русский язык. Преподаватель, который со мной занимается, доволен моим прогрессом. Сейчас в моем лексиконе появилось достаточно много русских слов: «дай пас», «играй», «обводи», «спокойно». Мне очень нравится учить, и я буду продолжать», — сказал Шварц в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».