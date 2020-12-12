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Шварц о разговоре с арбитром: «Ничего особенно, мы уважаем всех»

21:45
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (1:3).

— Подведите первые итоги своей работы в России.

— Мне сложно себя оценивать. Но за последние недели команда проделала хороший путь, мы неплохо тренировались, команда почувствовала ритм. В матче с «Сочи» нам хотелось бы победить. Я доволен тем, что происходит.

— О чем вы говорили с арбитром?

— Это момент игры, ничего особенного. Мы уважительно относимся ко всем, к судье тоже. Все в порядке.

— Как повысить интенсивность РПЛ?

— У меня нет такого опыта, чтобы сравнивать. Но те нагрузки, которые даются в играх, ребята выдерживают.

(Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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