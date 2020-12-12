Шварц о разговоре с арбитром: «Ничего особенно, мы уважаем всех»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (1:3).
— Подведите первые итоги своей работы в России.
— Мне сложно себя оценивать. Но за последние недели команда проделала хороший путь, мы неплохо тренировались, команда почувствовала ритм. В матче с «Сочи» нам хотелось бы победить. Я доволен тем, что происходит.
— О чем вы говорили с арбитром?
— Это момент игры, ничего особенного. Мы уважительно относимся ко всем, к судье тоже. Все в порядке.
— Как повысить интенсивность РПЛ?
— У меня нет такого опыта, чтобы сравнивать. Но те нагрузки, которые даются в играх, ребята выдерживают.
(Гоша Чернов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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