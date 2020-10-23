Шварц назвал роль Воронина в «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что Андрей Воронин, который ранее вошел в штаб команды, будет помогать осуществлять связь с футболистами.
— Кто за что отвечает в тренерском штабе?
— У нас будут разные сферы ответственности. Будет смотреть видео, анализировать соперников, потом переносить это на поле. Волкан Булут имеет большой опыт работы вторым тренером в бундеслиге. Воронина также знаю давно. Он долгое время играл в Динамо. Будет помогать осуществлять связь с футболистами. Он умный тренер. Штаб полностью сформирован, некоторые останутся из прежнего штаба, кто хорошо работал последнее время.
Напомним, Воронин выступал в «Динамо» с 2010 по 2014 год, провел 80 матчей и забил 22 мяча. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.