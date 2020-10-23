Шварц назвал роль Воронина в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что Андрей Воронин, который ранее вошел в штаб команды, будет помогать осуществлять связь с футболистами.

— Кто за что отвечает в тренерском штабе?

— У нас будут разные сферы ответственности. Будет смотреть видео, анализировать соперников, потом переносить это на поле. Волкан Булут имеет большой опыт работы вторым тренером в бундеслиге. Воронина также знаю давно. Он долгое время играл в Динамо. Будет помогать осуществлять связь с футболистами. Он умный тренер. Штаб полностью сформирован, некоторые останутся из прежнего штаба, кто хорошо работал последнее время.

Напомним, Воронин выступал в «Динамо» с 2010 по 2014 год, провел 80 матчей и забил 22 мяча. (Константин Алексеев)