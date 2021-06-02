Шувалов заявил, что стоимость акций ЦСКА увеличилась

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что стоимость акций ЦСКА за последний год выросла.

«Сезон прошел, к сожалению, так, как прошел. Как акционеры — мы довольны, стоимость акций клуба увеличилась. В этом плане с точки зрения бизнеса — все неплохо. Но у нас накопленная настороженная эмоция в плане результатов — мы хотим, чтобы ЦСКА побеждал», — цитирует ТАСС Шувалова.

Компания ВЭБ.РФ является основным акционером ЦСКА.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ. Армейцы не смогли попасть в еврокубки впервые за 20 лет.