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Сегодня, 21:37

Шунин: «Не собираюсь завершать карьеру. Могу продолжить в России или за границей»

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Экс-вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в шутку предположил, что команда одержала победу над «Пари НН» (3:1) в рамках 15-го тура РПЛ благодаря его присутствию на стадионе.

— Как вам игра сегодняшняя ?

— Думаю, что победили из-за меня (смеется). Много голов, хороший атакующий футбол. Жаль, [Игорю] Лещуку не дали сыграть на ноль.

— Были ли мысли о завершении карьеры?

— Пока нет

— Предложения были только из России?

— Не только, но не хотел бы сейчас обсуждать. Просто нет смысла об этом говорить.

— У вас есть приоритет продолжить играть в России — или за рубежом тоже возможно?

— Нет. Приоритеты в принципе есть, но нет такого — только в России или только за рубежом.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2007 года и покинул ее минувшим летом в связи с истечением контракта.

После 15 матчей «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Пари НН» — 10-е место и 15 баллов.

Александр Абустин

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Зенит

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Бителло

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Динамо Мх

 6 1 0
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