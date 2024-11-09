Шунин: «Не собираюсь завершать карьеру. Могу продолжить в России или за границей»

Экс-вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в шутку предположил, что команда одержала победу над «Пари НН» (3:1) в рамках 15-го тура РПЛ благодаря его присутствию на стадионе.

— Как вам игра сегодняшняя ?

— Думаю, что победили из-за меня (смеется). Много голов, хороший атакующий футбол. Жаль, [Игорю] Лещуку не дали сыграть на ноль.

— Были ли мысли о завершении карьеры?

— Пока нет

— Предложения были только из России?

— Не только, но не хотел бы сейчас обсуждать. Просто нет смысла об этом говорить.

— У вас есть приоритет продолжить играть в России — или за рубежом тоже возможно?

— Нет. Приоритеты в принципе есть, но нет такого — только в России или только за рубежом.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2007 года и покинул ее минувшим летом в связи с истечением контракта.

После 15 матчей «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Пари НН» — 10-е место и 15 баллов.

Александр Абустин