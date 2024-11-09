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Шунин: «Летом не вышло устроить прощальный матч в «Динамо», я мог уехать. Но он будет позже»

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Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о целях своего визита на матч бело-голубых с «Пари НН» (3:1) в матче 15-го тура РПЛ.

— Ваше появление на стадионе «Динамо» — предпосылка к какой-то большой новости? Может, вашему назначению в клуб?

— Ха-ха, пока нет. Не получилось красиво попрощаться с болельщиками. Был момент, когда с руководством обсуждали последний матч. Но я ждал предложения и мог уехать в другой клуб, мы решили отложить этот момент.

Хотелось приехать, поучаствовать в автограф-сессии, пообщаться с болельщиками, посмотреть игру любимой команды. Просто побыть в нашей атмосфере. В дальнейшем мы обязательно проведем прощальный матч. Уверен, что «Динамо» в этом плане со мной, и вместе мы все сделаем красиво.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2007 года и покинул ее минувшим летом в связи с истечением контракта.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
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2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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