ЭСК: Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Ахматом»

В субботу, 9 ноября, РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 6 ноября.

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Пари НН» на 87-й минуте матча 14-го тура с «Ахматом» (2:0).

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти. Комиссия единогласно поддержала решение продолжить игру в этом эпизоде.