23:50 3 августа | Футбол — РПЛ

Шунин показал травмированную грудь после фола Понсе в матче "Спартак" - "Динамо"

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Голкипер "Динамо" Антон Шунин показал последствия столкновения с нападающим "Спартака" Эсекиэлем Понсе в матче 4-го тура премьер-лиги (0:0). Об этом сообщает официальный Twitter сборной России.

 
3 августа. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Динамо&quot; - 0:0. Фол Эсекиэля Понсе на Антоне Шунине.Бойня в Тушине: "Спартак" едва не победил "Динамо" в меньшинстве

Понсе получил красную карточку на 35-й минуте встречи с "Динамо". Аргентинец после подачи Зелимхана Бакаева врезался во вратаря бело-голубых Антона Шунина. Голкипер в прыжке поймал мяч, а Понсе въехал ему ногой в грудь.

Главный судья Владислав Безбородов показал нападающему красную карточку после того, как обоим футболистам после столкновения оказали помощь. Шунин смог продолжить игру.

Спартак - Динамо

"Спартак" - "Динамо": Понсе врезался в Шунина и получил красную карточку // Олег Кононов: "Поступок Понсе – чисто игровой момент" // "Спартак" – "Динамо": Понсе грозит дисквалификация на срок до четырех матчей

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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