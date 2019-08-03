Шунин показал травмированную грудь после фола Понсе в матче "Спартак" - "Динамо"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин показал последствия столкновения с нападающим "Спартака" Эсекиэлем Понсе в матче 4-го тура премьер-лиги (0:0). Об этом сообщает официальный Twitter сборной России.

Понсе получил красную карточку на 35-й минуте встречи с "Динамо". Аргентинец после подачи Зелимхана Бакаева врезался во вратаря бело-голубых Антона Шунина. Голкипер в прыжке поймал мяч, а Понсе въехал ему ногой в грудь.

Главный судья Владислав Безбородов показал нападающему красную карточку после того, как обоим футболистам после столкновения оказали помощь. Шунин смог продолжить игру.

Голкипер "Динамо" Антон Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе pic.twitter.com/PySgffGzHX — Сборная России (@TeamRussia) August 3, 2019

"Спартак" - "Динамо": Понсе врезался в Шунина и получил красную карточку // Олег Кононов: "Поступок Понсе – чисто игровой момент" // "Спартак" – "Динамо": Понсе грозит дисквалификация на срок до четырех матчей