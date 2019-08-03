"Спартак" – "Динамо": Понсе грозит дисквалификация на срок до четырех матчей

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе получил красную карточку в матче 4-го тура чемпионата России против "Динамо". Аргентинский форвард в прыжке ударил голкипера бело-голубых Антона Шунина прямой ногой в живот.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС Понсе грозит дисквалификация на срок до четырех матчей.​

Понсе врезался в Шунина и получил красную карточку //

"Спартак" – "Динамо": за что удален спартаковский форвард

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