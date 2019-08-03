20:04 | Футбол — РПЛ

"Спартак" – "Динамо": Понсе грозит дисквалификация на срок до четырех матчей

34-я минута матча "Спартак" - "Динамо". Фото Александр Федоров, "СЭ"
34-я минута матча "Спартак" - "Динамо". Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе получил красную карточку в матче 4-го тура чемпионата России против "Динамо". Аргентинский форвард в прыжке ударил голкипера бело-голубых Антона Шунина прямой ногой в живот.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС Понсе грозит дисквалификация на срок до четырех матчей.​

Понсе врезался в Шунина и получил красную карточку // 
"Спартак" – "Динамо": за что удален спартаковский форвард

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак - Динамо

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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