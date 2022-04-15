Карапузов: «Было волнительно, это важная игра для меня»

Арендованный у «Динамо» Карапузов прокомментировал игру против москвичей

Полузащитник «Динамо», выступающий на правах аренды за «Ахмат» Владислав Карапузов прокомментировал матч против московского клуба в 25-м туре Тинькофф РПЛ (0:2).

— Каково для вас приезжать на этот стадион?

— Было волнительно, это важная игра для меня. Хотелось показать себя. К сожалению, проиграли. В следующие матче реабилитируемся. «Динамо» желаю удачи в концовке чемпионата, желаю стать чемпионом.

— Как встретили динамовцы?

— Отлично, со многими пообщался, поздоровался.

— Что не получилось по сегодняшней игре?

— Не знаю. Первый мяч пропустили из-за наших ошибок. Второй тоже. Динамо победило по делу. Мы свои моменты не реализовали, хотя могли увезти очки отсюда.

Грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице с 32 очками. В следующем тура РПЛ «Ахмат» сыграет с «Сочи» 23 апреля.