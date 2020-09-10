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«Шунин — лучший голкипер РПЛ с отрывом». Главный тренер «Динамо» похвалил своего вратаря

18:20
Антон Шунин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков назвал голкипера команды Антона Шунина лучшим в Тинькофф чемпионате России.

— За Шунина, ставшего первым номером в сборной, порадовались?

— Конечно. Он выглядит великолепно в матчах за «Динамо», и по праву получил первый номер в сборной. На мой взгляд, Антон сейчас лучший голкипер РПЛ с явным отрывом. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кирилла Новикова читайте здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/glavnyy-trener-dinamo-kirill-novikov-v-intervyu-se-o-novichkah-pobede-nad-zenitom-evrokubkah-i-drugom-1709056/

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