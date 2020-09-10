Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков назвал голкипера команды Антона Шунина лучшим в Тинькофф чемпионате России.

— За Шунина, ставшего первым номером в сборной, порадовались?

— Конечно. Он выглядит великолепно в матчах за «Динамо», и по праву получил первый номер в сборной. На мой взгляд, Антон сейчас лучший голкипер РПЛ с явным отрывом. (Константин Алексеев)

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