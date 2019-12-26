Шомуродов награжден за вклад в развитие спорта в Узбекистане
17:03
Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов получил награду за вклад в развитие спорта Узбекистана, сообщает официальный сайт клуба.
24-летний форвард был награжден Олимпийским комитетом страны «За вклад в развитие узбекского спорта на международной арене».
Ранее Шомуродоа получил приз лучшему футболисту Узбекистана-2019 и был отмечен наградой «За развитие имиджа узбекского спорта».
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