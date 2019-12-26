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Шомуродов награжден за вклад в развитие спорта в Узбекистане

17:03
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Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов получил награду за вклад в развитие спорта Узбекистана, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний форвард был награжден Олимпийским комитетом страны «За вклад в развитие узбекского спорта на международной арене».

Ранее Шомуродоа получил приз лучшему футболисту Узбекистана-2019 и был отмечен наградой «За развитие имиджа узбекского спорта».

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13164

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