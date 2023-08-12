Шмаров: «Из вратарей «Спартака» мне никто не нравится, раз все пропускают»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Уралом» в рамках 4-го тура РПЛ (2:3).

«Очень печально, что проиграл вчера «Спартак». Пропустили по своей глупости на последних минутах. Кто мне больше нравится из вратарей «Спартака»? Никто не нравится, раз все пропускают», — приводит «РБ Спорт» слова Шмарова.

На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков.

В 5-м туре «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.