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Шкурин перешел в «Динамо-Брест». Ранее им интересовался ЦСКА

05:06
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Форвард Илья Шкурин перешел из «Энергетика-БГУ» в «Динамо-Брест», информирует официальный сайт минского клуба. Ранее сообщалось, что нападающий перейдет в ЦСКА после трансфера в «Динамо». Он может отправиться с командой Виктора Гончаренко на первый межсезонный сбор, который начнется в середине января.

20-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей при семи голевых передачах.

Дополнительная информация

https://energetikbgu.by/2020/01/08/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F/

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