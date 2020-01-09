Шкурин перешел в «Динамо-Брест». Ранее им интересовался ЦСКА

Форвард Илья Шкурин перешел из «Энергетика-БГУ» в «Динамо-Брест», информирует официальный сайт минского клуба. Ранее сообщалось, что нападающий перейдет в ЦСКА после трансфера в «Динамо». Он может отправиться с командой Виктора Гончаренко на первый межсезонный сбор, который начнется в середине января.

20-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей при семи голевых передачах.