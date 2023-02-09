Шитов заявил, что Сычевой выглядит техничнее Соболева

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав поделился мнением об игре новичка команды Владимира Писарского (Сычевого).

«Надеюсь, что это топ-игрок, который принесет нам пользу. Но только время все покажет. Хоть Соболев сейчас и прибавил в технике, Сычевой все равно выглядит более техничным. А так, они чем-то похожи», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».

Владимир Сычевой в первой части сезона российской премьер-лиги отметился 14 забитыми мячами и сейчас делит первое место в гонке лучших бомбардиров турнира с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом.