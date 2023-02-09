«Крылья Советов» проведут четыре матча на третьем сборе

«Крылья Советов» в официальном Telegram-канале опубликовали расписание товарищеских матчей на третьем сборе.

Самарский клуб встретится с молодежной командой «Спартака» и «Аксу» из Казахстана (оба матча — 10 февраля), «Нефчи» и «Торпедо» (оба матча — 16 февраля).

«Крылья Советов» после 17 матчей занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков.