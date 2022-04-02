Широков оценил шансы «Спартака» в матче против «Локомотива»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

«Шансы «Спартака»? Думаю, тут 50 на 50. Тем более после сборов. Посмотрим, кто как подготовился. Потеря Айртона? Я не вижу в этом проблемы. Будем смотреть», — сказал Широков «СЭ».

Матч состоится сегодня, 2 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.