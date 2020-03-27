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Широков провел зарядку с семьей

15:44

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков опубликовал фото в Instagram.

— Провели утреннюю зарядку, — подписал фотографии Широков.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли

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