«Крылья» пока не просили РФС оценить пенальти на Дзюбе

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом».

Напомним, что арбитр Виталий Мешков посчитал, что защитник гостей Александр Солдатенков сфолил на форварде питерцев Артеме Дзюбе в своей штрафной и указал на «точку»

— «Крылья» пока не обращались в РФС с просьбой оценить эпизод с пенальти в свои ворота. Если не обратятся, ЭСК рассматривать это момент не будет, — сказал Хачатурянц.

Встреча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» завершилась со счетом 2:1. «Зенит» набрал 23 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. У «Крыльев» 10 очков и 11-е место.