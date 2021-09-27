«Крылья» пока не просили РФС оценить пенальти на Дзюбе
14:08
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом».
Напомним, что арбитр Виталий Мешков посчитал, что защитник гостей Александр Солдатенков сфолил на форварде питерцев Артеме Дзюбе в своей штрафной и указал на «точку»
— «Крылья» пока не обращались в РФС с просьбой оценить эпизод с пенальти в свои ворота. Если не обратятся, ЭСК рассматривать это момент не будет, — сказал Хачатурянц.
Встреча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» завершилась со счетом 2:1. «Зенит» набрал 23 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. У «Крыльев» 10 очков и 11-е место.
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