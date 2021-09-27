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«Крылья» пока не просили РФС оценить пенальти на Дзюбе

14:08
«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1. Фото ФК «Зенит»
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом».

Напомним, что арбитр Виталий Мешков посчитал, что защитник гостей Александр Солдатенков сфолил на форварде питерцев Артеме Дзюбе в своей штрафной и указал на «точку»

— «Крылья» пока не обращались в РФС с просьбой оценить эпизод с пенальти в свои ворота. Если не обратятся, ЭСК рассматривать это момент не будет, — сказал Хачатурянц.

Встреча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» завершилась со счетом 2:1. «Зенит» набрал 23 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. У «Крыльев» 10 очков и 11-е место.

Зенит — Крылья Советов

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр