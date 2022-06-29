Широков — о возможном переходе Дзюбы в «Галатасарай»: «Он любит новые вызовы»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности «Галатасарая» в трансфере форварда Артема Дзюбы.

«Все зависит от него. Он любит новые вызовы. Возраст ни при чем, мастерство никуда не делось. Думаю, что пару сезонов он способен играть на высоком уровне. Ему всегда нужна какая-то мотивация. Чем это не мотивация? Новый чемпионат, другая страна», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Последним клубом Дзюбы был «Зенит». Форвард покинул российский клуб в конце мая 2022-го. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015-го. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.