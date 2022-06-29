Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:16

Широков — о возможном переходе Дзюбы в «Галатасарай»: «Он любит новые вызовы»

Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности «Галатасарая» в трансфере форварда Артема Дзюбы.

«Все зависит от него. Он любит новые вызовы. Возраст ни при чем, мастерство никуда не делось. Думаю, что пару сезонов он способен играть на высоком уровне. Ему всегда нужна какая-то мотивация. Чем это не мотивация? Новый чемпионат, другая страна», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Последним клубом Дзюбы был «Зенит». Форвард покинул российский клуб в конце мая 2022-го. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015-го. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

Артем Дзюба
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Зенит
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РПЛ, таблица переходов: Алберто уехал, Иван и Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?
Булыкин считает, что Денис Черышев пригодится «Динамо»
Широков назвал удачной сделкой обмен Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса»
Ветеран ЦСКА: «Чемпионат Турции послабее, чем РПЛ. Это лучший вариант продолжения карьеры для Дзюбы»
Стали известны соперники «Урала» по второму сбору
«Аталанта» перестала платить «Локомотиву» по Миранчуку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Широков назвал удачной сделкой обмен Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса»

Канчельскис: «Зачем нужен Иван? В «Зените» и так хорошие вратари»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости