Ширко сравнил Дзюбу с ветеранами футбола в вопросе погони за бомбардирским рекордом

Бывший нападающий сборной России Александр Ширко поделился мнением о том, достоен ли форвард «Акрона» Артем Дзюба стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Если он не был подвержен серьезным травмам и ему доверяют руководство и тренер, позволяют выходить на поле, то многие, даже играющие здесь [в ретро-матчах], могли бы спокойно выйти на 15-20 минут. Дзюба не выполняет огромного объема работы, он просто находится на острие и ждет свои моменты. Играет и слава богу. Достоин ли он стать лучшим бомбардиром? Если сможет это сделать, то достоин. Почему нет? Он же не забрал у кого-то эти голы. А то, что он скандальный... Разные футболисты бывают», — приводит ТАСС слова Ширко.

36-летнему Дзюбе осталось два гола до того, чтобы сравняться с рекордом Александра Кержакова по числу голов за карьеру в клубах и сборной — 231 против 233.