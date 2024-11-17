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Сегодня, 12:55

Ширко сравнил Дзюбу с ветеранами футбола в вопросе погони за бомбардирским рекордом

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Александр Ширко поделился мнением о том, достоен ли форвард «Акрона» Артем Дзюба стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Если он не был подвержен серьезным травмам и ему доверяют руководство и тренер, позволяют выходить на поле, то многие, даже играющие здесь [в ретро-матчах], могли бы спокойно выйти на 15-20 минут. Дзюба не выполняет огромного объема работы, он просто находится на острие и ждет свои моменты. Играет и слава богу. Достоин ли он стать лучшим бомбардиром? Если сможет это сделать, то достоин. Почему нет? Он же не забрал у кого-то эти голы. А то, что он скандальный... Разные футболисты бывают», — приводит ТАСС слова Ширко.

36-летнему Дзюбе осталось два гола до того, чтобы сравняться с рекордом Александра Кержакова по числу голов за карьеру в клубах и сборной — 231 против 233.

Источник: ТАСС
Александр Ширко
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
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