Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:55

Ширко считает, что «Спартаку» нужно усилить нападение и защиту в зимнее трансферное окно

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко в разговоре с «СЭ» поделился мнением задачах спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао.

«Я так понимаю, если расторгли контракты с 2-3 футболистами, то освобождаются вакантные места. Думаю, что спортивный директор будет работать в этом направлении в первую очередь. В принципе, мы слышали, что есть слухи по вратарской позиции, еще нужны игроки защиты: центральные и крайние защитники. Угальде нужен человек, который дополнял бы и тащил за собой. Я прочитал, что у Кахигао одна из целей — наладить связь с молодежной командой. На мой взгляд, это не то чтобы смешно... Ну, что там налаживать? Езди, смотри талантов, привлекай их к тренировкам и играм, заводи в обойму. Понятно, что такие общие слова, но, думаю, что не в этом глобальная задача», — сказал Ширко «СЭ».

До назначения в «Спартак» Франсис Кахигао работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили, а также в турецком «Галатасарае».

Александр Абустин

Александр Ширко
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
СМИ узнали о возможности закрытия до половины магазинов «Светофор» в Москве
Гендиректора «Фонбет» Анохина задержали по подозрению в даче взятки в Москве
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Унизил уровень РПЛ, назвал «Спартак» клубом для интриг. Что Александр Кокорин сказал в интервью Смолову
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Грушевский — о Зимнем Кубке РПЛ: «Это интереснее, чем рядовой товарищеский матч»
Писарев считает, что Николич устроит в ЦСКА глобальную перестройку
Ширко — об интересе европейских клубов к Угальде: «В первую очередь это инициатива агента, чтобы улучшить контракт»
Семин о травме Караваева: «Уверен, что «Зенит» решит эту проблему. Даже не обязательно покупать кого-то»
Ширко связывает успех Угальде с летними трансферами «Спартака»
Илич — идеальная «восьмерка» для Станковича. Чем хорош потенциальный новичок «Спартака»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кузнецов — о словах Кокорина про уровень РПЛ: «Он же сам здесь играл. Самокритично»

Газзаев — о Зимнем Кубке РПЛ: «У команд появляется возможность хорошо подготовиться к весенней части сезона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости