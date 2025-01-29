Газзаев — о Зимнем Кубке РПЛ: «У команд появляется возможность хорошо подготовиться к весенней части сезона»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Положительно к нему отношусь, так как благодаря этому турниру у команд появляется возможность хорошо подготовиться к весенней части сезона с качественными спарринг-партнерами. Вспоминаются советские времена, когда я еще играл. Тогда команды высшей лиги собирались в городах на побережье Черного моря: Сочи, Адлер, Сухуми. Готовились к сезону там, потому что лишь немногие могли позволить себе поехать заграницу. Теперь же многие клубы проводят подготовку к чемпионату в том же ОАЭ на отличных полях с идеальными условиями, и я считаю, что это отличная идея. Благодаря таким условиям и соревнованиям, как Зимний кубок РПЛ, у команд есть возможность хорошо подготовиться ко второй части сезона. И кто из клубов подойдет к этому наиболее ответственно, тот и добьется положительных результатов в чемпионате», — сказал Газзаев «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Денис Сафронов