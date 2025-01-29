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Сегодня, 14:55

Газзаев — о Зимнем Кубке РПЛ: «У команд появляется возможность хорошо подготовиться к весенней части сезона»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Положительно к нему отношусь, так как благодаря этому турниру у команд появляется возможность хорошо подготовиться к весенней части сезона с качественными спарринг-партнерами. Вспоминаются советские времена, когда я еще играл. Тогда команды высшей лиги собирались в городах на побережье Черного моря: Сочи, Адлер, Сухуми. Готовились к сезону там, потому что лишь немногие могли позволить себе поехать заграницу. Теперь же многие клубы проводят подготовку к чемпионату в том же ОАЭ на отличных полях с идеальными условиями, и я считаю, что это отличная идея. Благодаря таким условиям и соревнованиям, как Зимний кубок РПЛ, у команд есть возможность хорошо подготовиться ко второй части сезона. И кто из клубов подойдет к этому наиболее ответственно, тот и добьется положительных результатов в чемпионате», — сказал Газзаев «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Денис Сафронов

Валерий Газзаев
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Комитет по этике РФС 4 февраля рассмотрит обращение Алаева по интервью Дзюбы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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