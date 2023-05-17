Ширко назвал лучшего игрока среди тех, кому не удалось стать чемпионом России

Экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко ответил на вопрос, кого из бывших игроков, кто не смог добиться чемпионства с командой, он считает лучшим по футбольным качествам и навыкам.

«Много достойных футболистов есть без золотых медалей. В Самаре, в Волгограде можно несколько игроков назвать, но для меня лучший — Дмитрий Вязьмикин. Жаль, что вместе в «Торпедо» чемпионами не стали. Его понимание игры, бомбардирские качества всегда восхищали. Было приятно находиться в одной команде с таким профессионалом. Своей работой на тренировках и желанием победить на поле он подавал пример. Не зря он становился лучшим бомбардиром», — цитирует Ширко Legalbet.

Дмитрий Вязьмикин выступал за «Шинник», «Локомотив» (НН), «Уралан», «Торпедо» (Владимир и Москва), а также другие команды. В составе московского «Торпедо» он стал бронзовым призером чемпионата России 2000 года и был признан лучшим бомбардиром чемпионата страны в 2021 году.