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Сегодня, 16:08

Дьяков считает «Спартак» основным кандидатом на третье место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о перспективах команды войти в тройку призеров РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Думаю, что «Спартак» — основной кандидат на третье место в РПЛ, потому что вторым станет ЦСКА. «Ростов» «Факелу» дома проиграл, а затем «Сочи». У желто-синих молодая команда, возможно, им где-то не хватает опыта. Футболисты «Спартака» более классные и статусные, им это поможет в концовке чемпионата в борьбе за медали. Не сказал бы, что ростовчане стали сыпаться морально. Просто молодым игрокам не хватает опыта, из-за этого идет потеря очков на заключительном этапе сезона. На финише чемпиона всегда тяжелее завоевывать очки», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

После 27-ми туров ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 54 очка. «Ростов» и «Спартак» набрали по 50 очков, расположившись на третьей и четвертой строчке соответственно.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-spartak-osnovnoi-kandidat-na-trete-mesto-v-rpl-potomu-chto-vtorym-stanet-cska-251777/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Спартак

 9
И К Ж
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