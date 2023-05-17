Дркушич: «На данный момент я футболист «Сочи» и сфокусирован на оставшихся матчах моей команды»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич ответил на вопрос о своем будущем в команде.

«Мое будущее? На данный момент я футболист «Сочи», сейчас я сфокусирован на трех оставшихся матчах моей команды. Хочу сделать все, чтобы помочь «Сочи», а также попасть в сборную на матчи Лиги наций. А что будет дальше — посмотрим, никогда не знаешь, что произойдет», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

В текущем сезоне 23-летний словенский футболист провел 29 матчей в составе «Сочи» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 27 матчах.