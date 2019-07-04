Шиманьски считает, что у "Динамо" подбирается сильная команда, которая должна достичь тех целей, что перед ней поставят

Полузащитник Себастьян Шиманьски в интервью пресс-службе клуба оценил подбор игроков в "Динамо". Он ткже рассказал о первых впечатлениях в новой команде.

– Итак, вы в "Динамо". Ваши впечатления? Как приняли в команде?

– Впечатления отличные! В команде приняли здорово, все меня поддерживают, стараются, чтобы я как можно быстрее стал частью коллектива. Конечно, нужно время, чтобы узнать друг друга – мне новых партнеров, новым партнерам меня. По первым впечатлениям у нас подбирается сильная команда, которая должна достичь тех целей, что перед ней поставят. Сам же я чувствую себя в "Динамо" весьма и весьма комфортно.

– В команде есть два футболиста, которые вам хорошо известны и которых вы уже упоминали – Азиз и Федор. Какими вам запомнились матчи против них?

– (вздыхает) С Азизом на поле я пересекался только однажды, и это тяжелые воспоминания – в матче за Суперкубок Польши его "Лех" разгромил нас 1:4. Играть против Теттеха непросто – он жесткий футболист, который хорошо действует по игроку. Плюс здорово работает с мячом, быстро доставляя его партнерам в свободные зоны. На самом деле я рад, что Азиз играет за нас и мне не придется действовать против него (улыбается).

Что касается Федора, то против него я сыграл четыре матча и могу сказать, что это очень качественный футболист. Как-то он забил нам гол, минуте на 85-й, который в итоге стал единственным в матче – его мы проиграли. В игре со "Спартой" я быстро нашёл с Федором общий язык на поле, когда он вышел.

– Давайте поговорим о вашем первом матче в динамовской футболке. Как впечатления?



​– Да, это был волнительный момент. Хотя и очень жаркий в плане погоды (смеется). Мы играли против хорошей команды, старались действовать в атакующей манере. Что-то получалось, что-то нет. Это контрольная игра, мы сделали выводы и двигаемся дальше.

В сезоне 2018/19 Себастьян Шиманьски провел 42 матча за "Легию"​ во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.