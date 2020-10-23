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Шиманьски получил вызов в сборную Польши

16:31
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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски получил вызов в национальную сборную Польши на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщает Twitter клуба.

В ноябре сборная поляки проведут контрольный матч с Украиной и две игры Лиги наций против Италии и Голландии.

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