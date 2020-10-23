Шиманьски получил вызов в сборную Польши
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски получил вызов в национальную сборную Польши на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщает Twitter клуба.
В ноябре сборная поляки проведут контрольный матч с Украиной и две игры Лиги наций против Италии и Голландии.
? Себа вызван в сборную Польши на ноябрьские матчи!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 23, 2020
В следующем месяце поляки проведут три встречи — одну товарищескую и две в рамках Лиги наций.
? Украина (11.11.2020)?
? Италия (15.11.2020)
? Нидерланды (18.11.2020) pic.twitter.com/ekqOtEqBCC
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.