Шикунов — о Кагигао: «Иностранцы не знают наш рынок, они плавают здесь»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном приходе Фрэнсиса Кагигао на пост спортивного директора красно-белых.

«Спартаку» нужен хороший специалист. Можно работать где хочешь: бывают хорошие специалисты в маленьких клубах, а в больших — заваливаются. Это все индивидуально. Надо смотреть, анализировать, как он работал... Всех же не знаешь — кто в «Арсенале» работал, а кто в Манчестере. Поэтому от клуба тут не зависит — бывают хорошие и плохие специалисты.

Стоит ли брать спортивным директором в «Спартак» иностранца? Конечно, лучше русского. Потому что надо развивать русский рынок, пока есть время и мы закрыты. Иностранцы приезжают и не знают наш рынок. Они плавают здесь. Найти русских футболистов, воспитать — это серьезная работа. Конечно, иностранцы не будут этим заниматься», — сказал Шикунов «СЭ».

О приходе Кагигао в «Спартак» сообщил Gala Haber. По информации источника, 55-летний испанец в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом.

«СЭ» сообщал о возможном назначении руководителя отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Кагигао в «Спартак» 10 декабря. Он работает в турецком клубе с лета 2023 года. До этого он был скаутом в лондонском «Арсенале» и занимал пост технического директора Федерации футбола Чили.

Александр Абустин