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Сегодня, 20:25

Шикунов — о Кагигао: «Иностранцы не знают наш рынок, они плавают здесь»

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном приходе Фрэнсиса Кагигао на пост спортивного директора красно-белых.

«Спартаку» нужен хороший специалист. Можно работать где хочешь: бывают хорошие специалисты в маленьких клубах, а в больших — заваливаются. Это все индивидуально. Надо смотреть, анализировать, как он работал... Всех же не знаешь — кто в «Арсенале» работал, а кто в Манчестере. Поэтому от клуба тут не зависит — бывают хорошие и плохие специалисты.

Стоит ли брать спортивным директором в «Спартак» иностранца? Конечно, лучше русского. Потому что надо развивать русский рынок, пока есть время и мы закрыты. Иностранцы приезжают и не знают наш рынок. Они плавают здесь. Найти русских футболистов, воспитать — это серьезная работа. Конечно, иностранцы не будут этим заниматься», — сказал Шикунов «СЭ».

О приходе Кагигао в «Спартак» сообщил Gala Haber. По информации источника, 55-летний испанец в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом.

«СЭ» сообщал о возможном назначении руководителя отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Кагигао в «Спартак» 10 декабря. Он работает в турецком клубе с лета 2023 года. До этого он был скаутом в лондонском «Арсенале» и занимал пост технического директора Федерации футбола Чили.

Александр Абустин

ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Манфред Угальде

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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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