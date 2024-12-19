Тошич: «После зимних сборов ЦСКА станет только сильнее»

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич в комментарии «СЭ» поделился мнением о результатах армейцев в текущем сезоне РПЛ.

«Надо учитывать, что пришел новый тренер и ему нужно время. Летом у Николича было немного времени, чтобы настроить игру команды, как он хочет. Но, думаю, после зимних сборов ЦСКА станет только сильнее. Слышал в интервью, что Николич может попробовать новую схему. Я, как и всегда, надеюсь, что вторая часть сезона будет намного успешнее», — сказал Тошич «СЭ».

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице.