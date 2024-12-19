В контракте Кокшарова с «Пари НН» отсутствует опция выкупа

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об условиях аренды нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова.

«Опции выкупа нет», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний нападающий провел в составе «Краснодара» 2 матча в Кубке России.