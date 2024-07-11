Защитник «Локомотива» Погостнов рассчитывает закрепиться в составе команды
Защитник «Локомотива» Егор Погостнов заявил, что рассчитывает закрепиться в составе команды после возвращения из аренды в дзержинском «Арсенале».
«Приятно вернуться в «Локомотив», рад снова сыграть на домашней арене. Да, сейчас в команде произошли большие изменения, много молодых ребят сейчас тренируется с главной командой. Конкуренция? Она всегда была высокой в «Локомотиве». Хочу воспользоваться шансом, чтобы закрепиться в составе», — приводит Metaratings слова Погостнова.
Погостнов выступал за дзержинский «Арсенал» с марта 2024 года. 20-летний россиянин провел 13 матчей за команду из Белоруссии и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Metaratings
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11
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|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
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15
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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