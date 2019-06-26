Шесть игроков "Локомотива" в списке 33 лучших футболистов сезона-2018/19 в РПЛ

26 июня, в среду, на исполкоме РФС утвердили список 33-х лучших футболистов чемпионата России прошлого сезона.

В список попали: вратарь Маринату Гильерме, защитник Владислав Игнатьев, полузащитники Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Гжегож Крыховяк и нападающий Джефферсон Фарфан.

"Локомотив" занял второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19. Чемпионом стал "Зенит".

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020