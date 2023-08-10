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Сегодня, 13:16

В «Урале» сообщили о прекращении контракта с Шатовым: «Он решил стать тренером»

Шатов приостановил карьеру и поступил на тренерскую лицензию
Микеле Антонов
Корреспондент
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Олег Шатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» сообщил о прекращении контракта с футболистом Олегом Шатовым.

«Олег Шатов решил стать тренером. Поступил на тренерскую лицензию. Он не может быть действующим футболистом, поэтому приостановил карьеру. Из-за этого мы с ним прекратили контракт. Дай бог, чтобы у него все получилось. Мы за него очень переживаем. Работа в структуре «Урала»? У него трое сыновей. Если он будет готов... Для Олега у нас всегда открыты двери!» — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Шатов принял участие в пяти матчах «Урала», провел на поле в сумме 139 минут и не отличился результативными действиями.

В последний раз 32-летний россиянин выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).

Олег Шатов
Футбол
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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