За мат больше нельзя закрывать секторы стадиона. Изменен дисциплинарный регламент РФС

В новом дисциплинарном регламенте, утвержденном бюро исполкома РФС 28 июня этого года, изменена статья 122 «Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений». Сокращены виды наказания клубов за подобные нарушения со стороны болельщиков: контрольно-дисциплинарный комитет РФС не сможет закрывать сектор или секторы стадиона.

Ранее текст статьи выглядел так:

«Скандирование (то есть повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча — клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 приложения №1 к настоящему регламенту и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на 1 матч».

Теперь он сокращен:

«Скандирование (то есть повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча — клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 приложения №1 к настоящему регламенту».

В числе прочих изменений — повышение максимально возможного размера штрафа за использование зрителями пиротехнических изделий. В чемпионате России он увеличен с 200 тысяч до 300 тысяч рублей.