1 июля, 18:47

За мат больше нельзя закрывать секторы стадиона. Изменен дисциплинарный регламент РФС

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В новом дисциплинарном регламенте, утвержденном бюро исполкома РФС 28 июня этого года, изменена статья 122 «Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений». Сокращены виды наказания клубов за подобные нарушения со стороны болельщиков: контрольно-дисциплинарный комитет РФС не сможет закрывать сектор или секторы стадиона.

Ранее текст статьи выглядел так:

«Скандирование (то есть повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча — клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 приложения №1 к настоящему регламенту и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на 1 матч».

Теперь он сокращен:

«Скандирование (то есть повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча — клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 приложения №1 к настоящему регламенту».

В числе прочих изменений — повышение максимально возможного размера штрафа за использование зрителями пиротехнических изделий. В чемпионате России он увеличен с 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
  • АндрейЕвгеньевич

    Надо бы вычислять этих людей.. И включать запрет на посещение стадиона. Вроде, для этиого паспорт болельщика вводили ?? Или для чего-то другого, что никому не ведомо..

    18.07.2025

  • Андрей

    Они в стороне стоят или сидят в автобусах, а шмонают на рамке стюарды.

    02.07.2025

  • dinela

    Наконец-то!Некоторые товарищи только на нём и разговаривают!

    02.07.2025

  • Mick Shelby

    Все будут кричать СБРФ!

    02.07.2025

  • кампо

    Зачем клуб штрафовать - штрафуйте трибуны, пусть молча сидят и смотрят. С фан айди определить кто где сидит никаких проблем нет, плюс камеры повсюду. Почему клуб должен платить за каких-то дегенератов?

    02.07.2025

  • Rudrik31

    я не знаю как у вас в Казани, у нас привозят часа за 2-3 гвардейцев, строят, проводят инструктаж... когда топовые команды приезжают и их поболе привозят...

    02.07.2025

  • Андрей

    Какая Росгвардия, видать на футбол давно не ходил. Эти ... в жёлтых манишках, мололёжь, стюардами их называют - они шмонают, они же и попросят пойти прочь, если бухой.

    02.07.2025

  • Андрей

    Какая Росгвардия, видать на футбол давно не ходил. Эти ... в жёлтых манишках, мололёжь, стюардами их называют - они шмонают, они же и попросят пойти вон, если бухой.

    02.07.2025

  • 1 JAMAL

    Только бабло на уме: мол, ходите на стадионы, материтесь, а мы ещё больше бабок стричь будем:face_with_symbols_over_mouth: Дебилы млять!

    02.07.2025

  • Barac Obama

    Вангую - "ЗПРФ" и "судья тридварас" останутся самыми популярными кричалками....

    02.07.2025

  • Sergey Sergeev

    вы не поняли, перечитайте статью еще раз.

    01.07.2025

  • Sergey Sergeev

    Да лучше сразу весь бюджет клуба отнять за ЗПРФ или Судью 321!

    01.07.2025

  • _моро

    праздник у свинарни, они иначе «болеть» не могут)

    01.07.2025

  • Семён Фадеич

    Кричите, что хотите, срать на вас с высокой колокольни.

    01.07.2025

  • spar001

    принимает, но не всех... и с собой пронести, тоже не впорос... и даже, если быдло и не совсем пьяное , а просто орет матом, от этого общая картина не меняется...

    01.07.2025

  • Le-stat

    По оптовым ценам

    01.07.2025

  • Rudrik31

    Жопа есть, а слова нет... ©

    01.07.2025

  • Rudrik31

    а каким образом орет пьяное быдло? на стадионе выпить не купить... на входе росгвардия бухих принимает...

    01.07.2025

  • Adminni

    решили рубить бабло

    01.07.2025

  • Rudrik31

    Факел))

    01.07.2025

  • spar001

    у вас в Казани на футбол три калеки ходят... без обид... к тому же особенности региона...

    01.07.2025

  • spar001

    после введения "поганого аусвайса" на трибунах стали появляться обычные люди, семьи с детьми, женщины... если на трибунах не будет детей, то у российского футбола не будет будущего... спроси у любого нашего футболиста, как он начал футболом заниматься и большинство ответят: батя на стадион привел... ДБ!...

    01.07.2025

  • Врн36

    Зпрф был, есть и будет. Но и судьям теперь вновь не поздороваться, от известной всем кричалки

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    И вернуть пиво на стадионы!

    01.07.2025

  • Spartak Top!

    Истина!

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Питер Пэн?

    01.07.2025

  • Пень Джаб.UA

    Питер не даст вам его опередить в наградах сломанный орден это карма

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Все. Восьмой сломался, я его не надеваю, и он не считается.

    01.07.2025

  • Пень Джаб.UA

    фишт перенесут до начала чемпа?

    01.07.2025

  • Пень Джаб.UA

    стесняюсь спросить, сколько из них куплено

    01.07.2025

  • Динамов

    Каждый стадион, кроме болотного, будет кричать ЗЕНИТ ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА, каждый матч!

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Это государственная тайна, пан Пень Джаб. Но у меня 7 орденов.

    01.07.2025

  • Пень Джаб.UA

    Речи Посполитой либо водки пролитой?

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Я сам ветеран.

    01.07.2025

  • Le-stat

    Вот это пердимонокль!))

    01.07.2025

  • Андрей

    Незнай, где ты там ходишь на футбол, у нас в Казани я никогда не видел пьяного стада, как ты выразился. Что же касается мата, так отдельные клоуны придя на футбол в компании, будучи в трезвом состоянии сидят и "комментируют" себе на утеху всю игру матом похлеще, чем пролетариат у рюмочной.

    01.07.2025

  • Пень Джаб.UA

    В телевизоре вечно ругаются, это другое?

    01.07.2025

  • Vorlod

    Новые веяния .Тургеневские девушки матерятся направо и налево

    01.07.2025

  • merniloskut

    Сами рфсники матерятся как пьяные бомжи!(((

    01.07.2025

  • Gocha 83

    А как 5асчет мата,футболистов и тренеров?

    01.07.2025

  • хурма(сельдерей)

    как вы догадались? всем вам благ

    01.07.2025

  • Gordon

    Типа после введения поганого аусвайса на трибунах всё хорошо, да? :)))))

    01.07.2025

  • Gordon

    Хоть где-то здравый смысл.

    01.07.2025

  • Gordon

    Нет такой линии. И про скрепы только слова. К сожалению.

    01.07.2025

  • Gordon

    Им за это и так ничего не было. Наказывались тысячи обычных болельщиков.

    01.07.2025

  • kot Begemot

    Ну, культура же растет, мат уже с экранов телевизоров слышен, а чо, стадионы хуже?

    01.07.2025

  • blue-white!

    Окуенно, мля...

    01.07.2025

  • Chausov Alexey

    Зато за абсолютно цензурную, а главное, совершенно верную по сути, кричалку ЗПРФ скоро будут расстреливать...

    01.07.2025

  • хурма(сельдерей)

    =пьяное стадо= теперь под фан-айди

    01.07.2025

  • IQ-87%

    Идеально-только не надо на этом останавливатся- народ и так слишком культурный стал -б-я буду

    01.07.2025

  • хурма(сельдерей)

    изменена статья 122 «Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений» =============================================== вы сначала утвердите перечень = ненормативной лексики и оскорбительных выражений» или будете определять мат в меру испорченности определителей

    01.07.2025

  • Ческидов S/A

    Это отмашка. За скандирование ЗПРФ теперь только штраф на клуб. А разве хоть раз трибуны закрывали, вроде только штрафы и были?

    01.07.2025

  • kapran

    а кто это у нас там на главной фото ? ))

    01.07.2025

  • spar001

    то есть, получается теперь пьяное стадо может орать все, что угодно и им за это ничего не будет?...

    01.07.2025

  • Андрей

    Вернули бы ещё три замены :angry:

    01.07.2025

    • Шаронов спас мальчика в матче между командами 2011 года рождения

    Талалаев — о трансферах «Балтики»: «Не все новички прибыли, кому-то оформляется виза»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

